Pachuca vs León cerraron el lunes 14 de septiembre la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 0-1 en favor de Las Esmeraldas.

El partido de la Liga Femenil BBVA se disputó en el estadio Hidalgo, donde Pachuca vs León sostuvieron un encuentro cerrado que se definió en el segundo tiempo.

Marcador: Pachuca 0-1 León

Pachuca vs León: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs León chocaron en el Estadio Hidalgo con el objetivo de mejorar sus posiciones en la Liga Femenil BBVA.

Tras el resultado en la cancha de Pachuca, las Tuzas, integrantes del Grupo B, se colocan en la posición número seis.

En el Grupo A, por su parte, León se encuentra en el lugar número cinco.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs León de la Jornada 7:

Minuto 53: Gol de Daniela Arias (Pachuca 0-1 León)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y León en la Liga MX?

La Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA les espera a Pachuca y León, en su siguiente compromiso dentro del Apertura 2026.

Pachuca visitará a San Luis el domingo 20 de septiembre, mientras que León será anfitrión del FC Juárez el lunes 21 de septiembre.