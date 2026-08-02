León vs Pachuca jugaron en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria a favor de La Fiera 1-0 sobre los Tuzos.

León llegó urgido de los tres puntos tras un mal arranque de torneo en el Apertura 2026, pero derrotar a Pachuca no era sencillo.

Sin embargo, un gol de Daniel Arcila fue suficiente para doblegar al Pachuca, que sumó su segunda derrota en el Apertura 2026.

Marcador: León 1-0 Pachuca.

León vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El partido León vs Pachuca de la Jornada 3 de la Liga MX fue jugado bajo una lluvia que cayó en el inicio del primer tiempo.

La paridad se acabó poco antes de terminar el primer tiempo, y en el complemento, una expulsión de Pachuca le facilito el partido a La Fiera.

Situaciones del partido de la Jornada 3 León vs Pachuca:

Minuto 41: Daniel Arcila pone adelante a León 1-0 Pachuca.

Minuto 62: Christian Rivera de Pachuca es expulsado.

León venció a Pachuca tras un partido muy cerrado (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Pachuca?

León y Pachuca volverán a jugar muy pronto, aunque no será en la Liga MX, sino en la Leagues Cup 2026, que inicia el martes 4 de agosto.

Pachuca será en el encargado de abrir el torneo ante Cincinnati el martes 4 de agosto en Estados Unidos, mientras que León se medirá al Nashville el miércoles 5 de agosto.