México vs Brasil se enfrentarán en la Fecha FIFA femenil el sábado 7 de marzo a las 17 horas, con transmisión por confirmar.

Partido: México vs Brasil

Fase: Fecha FIFA

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Por confirmar

México vs Brasil: Hora para ver el partido amistoso del Tri Femenil

México vs Brasil se medirán el sábado 7 de marzo a partir de las 17 horas, tiempo del centro de México.

México vs Brasil: Canal para ver el partido amistoso del Tri Femenil

La transmisión del partido México vs Brasil no está confirmada todavía.

Selección Mexicana Femenil (Pablo Gonzalez / MEXSPORT)

¿Cómo llega México Femenil a su partido amistoso ante Brasil?

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará por primera vez a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la primera Fecha FIFA del 2026.

“Será un duelo que promete dentro y fuera de la cancha y esperamos sentir el apoyo de toda la afición que arrope a nuestras jugadoras y se haga sentir en las tribunas.” Andrea Rodebaugh, Directora de Selecciones Nacionales Femeniles

México llega al partido amistoso ante Brasil después de golear 7-0 a Santa Lucia en la eliminatoria femenil de la Concacaf

​El siguiente partido de eliminatoria será el 11 de abril contra Islas Vírgenes, con horario y lugar por confirmar.

Antes de viajar a México, Brasil visitó Costa Rica donde se enfrentó en un encuentro amistoso a la selección de ese país, partido que terminó ganando 5-2.

El DT de Brasil, Arthur Elias, convocó a 26 futbolistas, con la finalidad de darles juego a todas a lo largo de los tres partidos que tienen pactados en la gira.