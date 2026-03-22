Mazatlán FC y Cruz Azul protagonizaron uno de los primeros partidos de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, mismo en el que terminó siendo protagonista el DT de La Máquina, Nicolás Larcamón y la árbitra Karen Díaz.

El partido entre Mazatlán FC y Cruz Azul terminó 1-1, pero eso pasó a segundo término cuando el entrenador Nicolás Larcamón confrontó a la silbante Karen Díaz, a quien presuntamente habría amenazado luego de que la silbante no saludó al DT al finalizar el juego.

¿Qué le dijo Nicolás Larcamón a la árbitra Karen Díaz en el Mazatlán vs Cruz Azul?

De acuerdo con el periodista Luis Castillo, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habría amenazado a Karen Díaz con una frase que no sería bien vista en el mundo del futbol.

“Te vas a acordar de mí”, fue la frase que Nicolás Larcamón le habría dicho a Karen Díaz en el partido Mazatlán FC vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga MX.

Reportan que Nicolás Larcamón habría amenazado a la árbitra Karen Díaz. (captura)

La fuente antes mencionada señala que no solo habría sido una vez que el técnico de La Máquina insultó a la árbitra mexicana, pues el DT lanzó más frases en su contra durante el encuentro entre los Cañoneros y los celestes.

Nicolás Larcamón ya ha tenido conflictos con árbitros en el Clausura 2026

El polémico momento entre Nicolás Larcamón y alguien del cuerpo arbitral de la Liga MX no ha sido el primero del Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue en la Jornada 4 del Clausura 2026 que Nicolás Larcamón fue expulsado en el partido Cruz Azul vs FC Juárez, luego de varios reclamos hacia los silbantes durante el encuentro de la Liga MX.