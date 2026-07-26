Lando Norris se convirtió en el hombre del fin de semana, ya que logró quedarse con la victoria del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, y Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, acompañaron a Lando Norris en el podio del GP de Hungría 2026.

Este significa el primer triunfo de Lando Norris desde que se convirtió en campeón del mundo en la Fórmula 1.

Así quedó el podio del GP de Hungría (X: @F1)

¿Cómo fue la victoria de Lando Norris en el GP de Hungría 2026?

Durante el arranque del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1, Lando Norris perdió el liderato de la carrera con su compañero de McLaren, Oscar Piastri.

Todo cambió cuando Piastri salió de su segunda parada en los boxes y tuvo un contacto con Carlos Sainz que provocó que el ritmo en pista beneficiara a Lando Norris.

Con el posterior abandono de Piastri, Norris retomó el liderato de la carrera para ya no soltarlo y sumar su primera victoria del año.

Aunque Max Verstappen intentó seguir el ritmo del McLaren no pudo y se quedó con el segundo lugar. Por su parte, Kimi Antonelli quedó tercero.

¿Cómo quedó el podio del GP de Hungría 2026?

Lando Norris fue el ganador del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1, mientras que Max Verstappen y Kimi Antonelli también subieron al podio.

Así quedó el podio del GP de Hungría 2026: