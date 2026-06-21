Lamine Yamal será titular con la España para enfrentar a Arabia Saudita este domingo 21 de junio de 2026, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Tras haber iniciado en el banquillo y disputar solo 20 minutos en el amargo debut frente a Cabo Verde, Yamal está listo para jugar de inicio en el España vs Arabia.

Debido a una dosificación por su lesión en el bícepmoral, Lamine se quedó en la banca ante Cabo Verde, pero ahora busca la primera victoria del torneo para España.

¿Cuánto tiempo jugará Lamine Yamal con España?

Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, y el cuerpo técnico de España saben que aún no está listo para jugar los 90 minutos, por lo que se espera que dispute alrededor de una hora de partido ante Arabia.

Sin embargo, el tiempo que Yamal esté en la cancha será vital para que España consolide una buena actuación que lo acerque a la siguiente ronda del Mundial 2026.

España no pudo con Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Los cambios de España para enfrentar a Arabia en el Mundial 2026

Luis de la Fuente, entrenador de España, realizará varios cambios en su alineación respecto al primer encuentro para agitar el ataque de La Roja, pero el más llamativo es el ingreso de Lamine Yamal.

Los sacrificados son Ferran Torres, sustituido por Lamine; Marcos Llorente, Fabián Ruiz y Gavi.

Esta será la alineación de España ante Arabia: