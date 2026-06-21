La Selección de España junto a Lamine Yamal afrontará uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial de 2026 cuando se mida a Arabia Saudita en un duelo que podría definir su continuidad en el torneo.

Con la presión al máximo, todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, la joven estrella que se ha convertido en el principal referente ofensivo de La Roja.

Luis de la Fuente asegura que Lamine Yamal está de regreso

Previo al duelo ante Arabia Saudita, el entrenador de España, Luis de la Fuente, afirmó que el jugador se encuentra recuperado, sin embargo, evitó aclarar si el futbolista del FC Barcelona será titular.

“Lamine Yamal está bien, es la mejor noticia. Lo importante es que está de vuelta y con ganas de hacer algo importante”, indicó Luis de la Fuente, sobre la participación del futbolista en el duelo de España vs Arabia Saudita.

El DT de la Selección de España añadió que la decisión de utilizar a Lamine Yamal se tomará poco antes del partido contra Arabia Saudita.

Lamine Yamal podría reaparecer ante Arabia Saudita. (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

¿Qué necesita España para avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026?

De momento, España cuenta únicamente con un punto en el Grupo H del Mundial 2026, por lo que deberá ganar ante Arabia Saudita para lograr 4 puntos.

España no tiene que ganar si o sí para pensar en la siguiente fase del Mundial 2026, ya que una derrota los dejaría prácticamente sin posibilidades de avanzar en el torneo de la FIFA.