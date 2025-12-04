México ha jugado en 17 Mundiales de futbol de la FIFA, y rumbo a la edición 2026, es tiempo de que conozcas cuál ha sido el grupo más difícil y el más fácil que ha tenido el Tri en la historia del torneo.

En el Mundial 2026 será un torneo distinto partiendo desde el hecho de que 48 selecciones lo disputarán, el número más grande en la historia.

El viernes 5 de diciembre México conocerá a su grupo en el sorteo del Mundial 2026, el cual podría ser uno de los más fáciles de su historia.

El grupo más difícil que ha tenido México en la historia de Mundiales

El Mundial de Inglaterra 1966 ha sido en el que México ha tenido el grupo más difícil en la historia.

El Grupo A estuvo encabezado por el anfitrión Inglaterra, acompañado por Francia y Uruguay.

México sumó 2 puntos gracias a empates con Francia y Uruguay, pero no avanzó a la siguiente ronda.

Otros grupos dificiles que ha tenido México en los Mundiales de la FIFA

México fue una de las selecciones que participó en el primer Mundial de la historia, celebrado en el año 1930 en Uruguay, torneo en el que encaró uno de sus grupos más difíciles en la historia del torneo.

En el Mundial de Uruguay 1930, México fue parte del Grupo A junto a Francia, Chile y Argentina, tres selecciones con mayor bajage futbolístico que el Tri, por lo que puede ser considerado uno de los pelotones más difíciles que ha integrado.

El resultado fue cero puntos luego de los tres partidos jugados, gracias al mismo número de derrotas.

Veinte años más tarde, en Brasil 1950, también en el Grupo A, el anfitrión encabezó el difícil pelotón completado por Yugoslavia, Suiza y México, seleccion que terminó sin puntos y eliminado.

México logra primer triunfo mundialista en otro grupo difícil

En el Mundial Suiza 1954, de nuevo en el Grupo A, México repitió sector con Brasil, además de Yugoslavia y Francia, saliendo del torneo sin unidades.

Mientras que en el Mundial de Chile 1962, el Grupo C estuvo conformado por Brasil, España y Checoslovaquia, al que México venció logrando su primera victoria en el certamen, sin salvarse de la eliminación.

Irlanda, Italia y Noruega fueron los rivales de México en el Mundial de Estados Unidos 1994, grupo difícil en el que el Tri alcanzó 4 puntos para avanzar a octavos de final, fase en la que perdió en penaltis con Bulgaria.

El grupo más fácil que ha tenido México en la historia de Mundiales

En los primeros Mundiales en los que participó México enfrentó grupos complicados, pero con el paso de las ediciones, el grado de dificultad fue bajando y al revisar los torneos en los que fue local encontramos similitudes en cuanto a sus rivales.

Los grupos más fáciles de México en los Mundiales han sido cuando ha jugado como local, rol que repetirá en 2026.

En México 1970, en el Grupo A, México enfrentó a Unión Soviética, Bélgica y El Salvador, sumando 5 puntos, para avanzar por primera vez a cuartos de final en los que Italia lo eliminó.

México repite como local en Munduial 1986 con grupo fácil

En el Mundial México 1986, ahora en el Grupo B, Bélgica, Paraguay e Irak fueron los rivales del México, que logró 5 puntos en su cosecha.

México terminó líder de su grupo zona y en octavos derrotó a Bulgaria, pero quedó fuera en penaltis contra Alemania en cuartos de final.

Podemos agregar el Mundial de Alemania 2006, como una edición en la que México tuvo un grupo fácil.

Portugal no fue fácil, pero Irán y Angola lucían fáciles de enfrentar. México sumó 4 puntos, lo que le valió encarar a la selección de Argentina en octavos de final, sin éxito.