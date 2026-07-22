La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, se ha consolidado como el evento de boxeo amateur y entretenimiento más grande de la comunidad hispanohablante.

Más allá del espectáculo deportivo y los récords de audiencia en Twitch, el dinero que perciben los creadores de contenido por subirse al ring genera un enorme interés entre los fanáticos.

Sueldos de los influencers para la Velada del Año 2026 varían según la popularidad

Los sueldos fijos de los influencers varían considerablemente según su nivel de popularidad y su capacidad de negociación.

Se estima que el pago base para los peleadores menos conocidos ronda entre los $30 mil y 40 mil euros, más de 500 mil pesos mexicanos aproximadamente.

En cambio, los grandes influencers, con millones de seguidores a sus espaldas, alcanzan cifras que oscilan entre los 60 mil y 100 mil euros, más de un millón de pesos aproximadamente.

¿Cuándo será la Velada del Año 2026?

Para la Velada del Año 2026, aún se desconoce cuánto ganarán exactamente los influencers por pelear en el evento de Ibai Llanos.

La sexta edición del espectáculo de boxeo organizado por Ibai Llanos, mejor conocido como La Velada del Año VI, se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.