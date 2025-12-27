¿Es mejor nunca conocer a tus ídolos? A través de redes sociales han comenzado a circular videos donde fans del Místico revelan el mal trato que el luchador mexicano tuvo con ellos en un evento en el que estaban ansiosos por conocer a su referente.

Recientemente hubo una firma de autógrafos en la que varios fans del Místico pagaron por conocerlo y tener la oportunidad de platicar con él y hasta tomarse una fotografía para recordar el momento.

Sin embargo, los fans del famoso luchador mexicano se llevaron una gran decepción al conocerlo, pues este tuvo un trato frío y poco empático con las personas que pagaron por conocerlo y vivir esta experiencia con él.

Fans del Místico lo revientan por mal trato que les dio en una firma de autógrafos

A través de diversas redes sociales como X, Instagram y TikTok, fans del Místico compartieron videos de la mala experiencia que tuvieron al conocer a su ídolo.

Desde negar el saludo hasta rechazar aparecer en un video debido a que no podía “por derechos de autor”, fueron las quejas que expusieron los seguidores el Místico.

¡No bueno señores! 🫩❌



Místico negó un saludo a una de sus más grandes fans por una cuestión de DERECHOS DE AUTOR 🫠📱 pic.twitter.com/ACmCEmuO8g — SoyReferee (@SoyReferee) December 26, 2025

Incluso había una fan que estaba emocionada por mostrarle al también llamado Príncipe de Plata y Oro cómo se arregló las uñas para el momento y también quería mostrarle su tatuaje de la llave “La Mística”, pero este no le dio ni siquiera oportunidad de hacerlo.

Diputada denuncia que Místico también la “peluseó” a ella y a su hijo

Debido a la reciente ola de críticas que se ha visto en redes sociales de críticas hacia el Místico, ha vuelto a salir a la luz el video de la diputada Nayeli Salvatori revelando la mala experiencia que tuvo con él.

“Estábamos en un evento y les dije ‘Oigan por favor, mi hijo es súper fan de los luchadores, tiene un mini ring y todo, ¿podrían mandarle un saludo y decirle que son cómo los juguetes que él tiene?’ y literal todos se voltearon, ahí estaba el Místico y se volteó...“, mencionó la política en un video que compartió en su cuenta de TikTok.