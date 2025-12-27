¿Es mejor nunca conocer a tus ídolos? A través de redes sociales han comenzado a circular videos donde fans del Místico revelan el mal trato que el luchador mexicano tuvo con ellos en un evento en el que estaban ansiosos por conocer a su referente.
Recientemente hubo una firma de autógrafos en la que varios fans del Místico pagaron por conocerlo y tener la oportunidad de platicar con él y hasta tomarse una fotografía para recordar el momento.
Sin embargo, los fans del famoso luchador mexicano se llevaron una gran decepción al conocerlo, pues este tuvo un trato frío y poco empático con las personas que pagaron por conocerlo y vivir esta experiencia con él.
Fans del Místico lo revientan por mal trato que les dio en una firma de autógrafos
A través de diversas redes sociales como X, Instagram y TikTok, fans del Místico compartieron videos de la mala experiencia que tuvieron al conocer a su ídolo.
Desde negar el saludo hasta rechazar aparecer en un video debido a que no podía “por derechos de autor”, fueron las quejas que expusieron los seguidores el Místico.
Incluso había una fan que estaba emocionada por mostrarle al también llamado Príncipe de Plata y Oro cómo se arregló las uñas para el momento y también quería mostrarle su tatuaje de la llave “La Mística”, pero este no le dio ni siquiera oportunidad de hacerlo.
Diputada denuncia que Místico también la “peluseó” a ella y a su hijo
Debido a la reciente ola de críticas que se ha visto en redes sociales de críticas hacia el Místico, ha vuelto a salir a la luz el video de la diputada Nayeli Salvatori revelando la mala experiencia que tuvo con él.
“Estábamos en un evento y les dije ‘Oigan por favor, mi hijo es súper fan de los luchadores, tiene un mini ring y todo, ¿podrían mandarle un saludo y decirle que son cómo los juguetes que él tiene?’ y literal todos se voltearon, ahí estaba el Místico y se volteó...“, mencionó la política en un video que compartió en su cuenta de TikTok.