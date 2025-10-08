Con una batalla épica de máscara vs máscara, Bankaool, el banco orgullosamente mexicano, se sube al cuadrilátero llevando a KeMonito y Místico como grandes protagonistas; te damos todos los detalles.

Bankaool comparte con emoción el anunció de su alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la casa de los ídolos de carne y hueso, como Místico y KeMonito, que semana tras semana encienden la Arena México.

¿En qué consiste la alianza de Bankool con el CMLL que impacatará a la lucha libre?

Para llevar el orgullo y la pasión por el deporte espectáculo de la lucha libre a todos los aspectos, Bankaool lanza su nueva tarjeta digital personalizada, en la que sus usuarios podrán elegir la imagen de KeMonito y Místico.

Bankaool reta de forma espectacular a los aficionados a la lucha libre, y a sus usuarios en general, pues los invita a escoger entre la máscara del ídolo Místico o el carismático KeMonito.

Y es que, desde ahora, se puede personalizar el skin de las tarjetas virtuales para llevar la emoción de la lucha libre a la cartera.

La manera de elegir entre KeMonito y Místico es muy sencilla, pues basta con entrar al carrete de tarjetas, seleccionar la tarjeta digital y personalizarla con el mejor diseño para seguir realizando comprar de manera segura.

De esta forma, KeMonito y Místico serán los grandes aliados de los tarjetahabientes de Bankaool, que llevarán su gusto por la lucha libre a todos lados.

El gran homenaje de Bankaool a la lucha libre mexicana

La unión de Bankaool y el CMLL llevará la pasión por el pancracio nacional a otro nivel, acercando a los aficionados con experiencias “Bien Mexas”, como ya es tradición para el banco.

Bankaool se lanza al ring con la celebración de los rasgos de su identidad que lo hacen resistir y alcanzar sus metas día con día.

Para Bankaool, “la lucha libre representa tradición, entrega y conexión con la gente que cada día, sortea sus propias luchas para salir adelante y cumplir sus metas”.

Así que, para Bakaool es un orgullo aliarse con una institución como el CMLL que ha forjado leyendas y ha sido parte del ADN cultural del país por más de 90 años.



