Durante el partido entre Club Pumas y Atlas FC, Jorge Ruvalcaba vio cómo un gol que parecía válido fue anulado por una regla poco común en el reglamento.

El tanto de Jorge Ruvalcaba fue revisado por el VAR, que aplicó un criterio técnico que hizo que el marcador se mantuviera sin anotaciones en el Club Pumas y Atlas FC.

De inmediato se desató la polémica en redes sociales, sin embargo, un exárbitro fue el encargado de explicar lo que sucedió.

La regla que le quitó un gol a Jorge Ruvalcaba en el Pumas vs Atlas

Durante el partido entre Club Pumas y Atlas FC, Jorge Ruvalcaba vivió un momento inesperado al ver anulado un gol que parecía legítimo.

Tras la celebración de Jorge Ruvalcaba, el VAR revisó la jugada de inmediato y llamó al árbitro central para que analizara la acción con detenimiento.

Según Fernando Guerrero, exárbitro y actual analista de TUDN, el tanto fue anulado debido a una mano de Ruvalcaba en la jugada previa al gol.

Aunque la mano no fue intencional, el reglamento establece que cualquier contacto con el balón antes de un disparo directo puede invalidar la anotación.

A pesar de la anulación, Ruvalcaba continuó participando activamente en el encuentro, buscando oportunidades para contribuir a su equipo.

❌ GOL ANULADO DO PUMAS ❌



Após análise no VAR, o árbitro Martín Molina viu toque no braço de Jorge Ruvalcaba



Concorda com a decisão da arbitragem?



⚪ Pumas 0x0 Atlas 🔴#LigaMXBrasil pic.twitter.com/r6PUSvAUUn — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) August 31, 2025

Pumas vs Atlas: JJ Macías debutó con el cuadro universitario

Luego de que se hiciera oficial su fichaje, JJ Macías hizo su debut con Club Pumas en el partido ante Atlas FC en la Jornada 7 de la Liga MX.

Tras varios meses en los que se habló de un posible retiro, el nuevo jugador de Club Pumas ya vivió sus primeros minutos con la camiseta universitaria.

Tuvieron que pasar 223 días para que Macías tuviera minutos en la Liga MX, ya que su último partido fue con Santos Laguna el 20 de enero del 2025.

El delantero mexicano buscará en esta nueva etapa, recuperar su mejor versión y volver a la élite.