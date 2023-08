Jorge Ruvalcaba es una de las promesas de Club Pumas que emprendió una nueva aventura a Europa, pero su historia está llena de inspiración.

Y es que, Jorge Ruvalcaba jugaba en el futbol llanero y lo hacía para ganar dinero en Estados Unidos; ahí fue detectado por visores que lo llevaron a Club Pumas.

Fue hace menos de 2 años, cuando Ruvalcaba llamó la atención del cuadro universitario y se lo llevaron a su plantilla, donde pudo debutar siendo observado por más clubes de distintas partes del mundo.

Equipos de Portugal, Países Bajos y Bélgica comenzaron a interesarse en el jugador y finalmente el Standar de Lieja, equipo donde Efraín Juárez forma parte como auxiliar técnico decidió ficharlo, ahora podría tener una red de apoyo en su nuevo equipo.

Cabe recordar, que el cuadro europeo ofreció poco más de 67 millones de pesos por el jugador que llegó libre al equipo auriazul y a sus 22 años ya tendrá experiencia en el viejo continente. De acuerdo con los reportes, será en compra definitiva y el conjunto universitario conservará un porcentaje de la carta.

Jorge Ruvalcaba en Club Pumas

Andrés Lillini fue el encargado de fichar a Jorge Ruvalcaba y de debutarlo durante su gestión en Club Pumas, es por eso que el jugador se dijo agradecido con la institución en general por permitirle cumplir sus sueños.

“Sí, pues la verdad estoy muy agradecido muy, muy feliz, porque cuando llegué a Pumas hace unos dos años, yo me puse una meta no de algún día no poder estar en Europa y ahora se está cumpliendo este sueño que tenía”, dijo para TUDN.

Jorge Ruvalcaba agradece a Club Pumas

Asimismo, Jorge Ruvalcaba que aún a la distancia apoyará a su equipo y estará agradecido siempre con todo el plantel por la oportunidad que le brindaron.

“Que sepan que estoy muy agradecido con todos, con todos ellos. Como te digo, al final ellos fueron los que me dieron la chance de poder llegar a la Sub-20, que para mí fue el momento más importante de mi vida. Que sepan que siempre van a tener un puma por donde vaya y siempre los estaré apoyando a todos aquí dentro del club”, añadió en la entrevista.

