Con un contundente “Se terminó la pesadilla”, Julio Ibáñez reapareció públicamente junto a su compañero Daniel García, tras ser liberados de su detención en Sudáfrica.

Después de meses de incertidumbre, Julio Ibáñez y Dani García compartieron un video en redes sociales, en el que agradecieron el apoyo recibido durante su proceso legal en Sudáfrica.

Ibáñez y García valoran que se haya hecho justicia

Julio Ibáñez reconoció que fueron meses complicados y aseguró que la resolución del caso representa el primer día en que sienten que se les hizo justicia en Sudáfrica.

“Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para Dani y para tu servidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia.” Julio Ibáñez, reportero Televisa

De vuelta a México para cubrir el Mundial 2026

Julio Ibáñez y Dani García, ambos periodistas de Televisa, regresan este miércoles 3 de junio a México tras ser liberados de su proceso legal en Sudáfrica.

En su mensaje, ambos agradecieron a sus familias, amigos, abogados y a Televisa Univisión por el respaldo brindado durante todo el proceso.

“Han sido varios meses complicados para Dani y su servidor. Gracias, es la palabra que se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente. Hoy fuimos un ejército en la corte” Julio Ibáñez, reportero Televisa

“Finalmente vamos a regresar a nuestras casas, abrazar a nuestras familias y prepararnos para lo que viene” Daniel García, camarógrafo Televisa

¿Por qué estuvieron detenidos Julio Ibáñez y Dani García en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y Daniel García fueron detenidos en Sudáfrica debido a que habrían utilizado un dron en territorio no permitido de ese país.

Entonces, Ibáñez y García fueron detenidos por civiles armados que entraron a su habitación de hotel, mientras hacía una transmisión en vivo.

Para su liberación, Julio Ibáñez y Dani García tuvieron que realizar el pago de una fianza para librar la prisión preventiva en Sudáfrica.