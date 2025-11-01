Las Chivas poco a poco siguen deshaciéndose de las referencias de Omar Bravo, quien fue vinculado a proceso el pasado 10 de octubre, por el delito de abuso sexual infantil.

En las últimas semanas, Chivas ya había retirado del Museo del Guadalajara la playera y el balón con los que Omar Bravo se convirtió en el máximo anotador del Rebaño Sagrado. Asimismo, en los pasillos del Estadio Akron, también fue retirada su imagen, la cuál compartía espacio con otros jugadores rojiblancos.

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el mural de Omar Bravo fue reemplazado por un nuevo vinil donde ya no aparece la figura del exdelantero del Rebaño Sagrado.

La nueva decisión de Chivas sobre el caso Omar Bravo que esté dividiendo opiniones

Se dijo que Chivas también quitó otra de las fotografías de Omar Bravo que se encontraba en el vestidor del primer equipo, justo donde se realizan las charlas técnicas, aunque aún no existen imágenes que lo confirmen.

El espacio que antes ocupaban los objetos de Omar Bravo en el museo de Chivas fue sustituido por un panel con imágenes de jugadores surgidos de la cantera del equipo que ha representado a la Selección Mexicana.

¡BORRADO! ❌



Así borraron a Omar Bravo de los pasillos del Estadio Akron. Lamentable.



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/47BHhVe5e4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 31, 2025

Chivas no se ha pronunciado al respecto sobre las medidas tomadas contra Omar Bravo, sin embargo, tras la vinculación a proceso del exjugador del conjunto rojiblanco, el club de Guadalajara ha optado por ir eliminando poco a poco todos los elementos que lo aludían en el museo y en diversas zonas del Estadio Akron.

Pese a la polémica, Omar Bravo dejó un legado en Chivas

Omar Bravo fue por muchos años uno de los futbolistas más reconocidos en Chivas y el futbol mexicano, pues en el conjunto rojiblanco alcanzó el récord histórico de 132 goles oficiales.

Sin embargo, tras la vinculación a proceso de Omar Bravo, su situación pública cambió por completo, pues mientras Chivas borra su figura de los espacios simbólicos del club, los aficionados señalan que no debería mezclarse su situación personal con la que tuvo como profesional.