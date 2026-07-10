Los árbitros ingleses, Michael Oliver y Anthony Taylor, dirigirán su séptimo partido en el Mundial 2026 en el España vs Bélgica de los cuartos de final este jueves10 de julio en Los Ángeles.

Sin embargo, las posibilidades de arbitrar la final para los ingleses el próximo 19 de julio son pocas.

¿Por qué tienen pocas posibilidades de dirigir la final los árbitros ingleses?

Michael Oliver y Anthony Taylor no podrían dirigir la final del Mundial 2026 si a ella llegan Inglaterra o Argentina, que están en el mismo lado del cuadro y se enfrentarían en la semifinal según los pronósticos.

A los árbitros no se les permite dirigir partidos de las selecciones de su país de origen, para evitar posibles conflictos de interés y garantizar la neutralidad.

Oliver y Taylor tampoco pueden arbitrar partidos de Argentina por razones políticas, debido al legado de la Guerra de las Malvinas de 1982 entre el Reino Unido y Argentina.

El tema sigue vigente para Argentina, con el actual presidente Javier Milei reafirmando firmemente su creencia en la soberanía argentina sobre los territorios.

El árbitro Michael Oliver ha sido uno de los mejores del Mundial 2026. (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

¿Qué final si podrían arbitrar los silbantes ingleses?

Los árbitros ingleses solo serán considerados para la final del Mundial 2026 si Noruega y Suiza avanzan al partido por el título de la FIFA.

Anthony Taylor se quedó fuera de la final en Catar 2022 debido a que Argentina enfrentó a Francia en ese partido.

Cabe señalar que, los árbitros para cada partido de la Copa del Mundo son asignados por la FIFA caso por caso, siendo el rendimiento el factor más importante, pero no el único.