Kylian Mbappé se perdió el partido de LaLiga ante Real Sociedad, pero está listo para jugar con Real Madrid los playoffs de la Champions League 2026.

El Real Madrid visita a Benfica el martes 17 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League 2026, cita en la que Kylian Mbappé será titular.

Real Madrid visita al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League 2026

Con el objetivo de tomar una revancha directa con el Benfica, el Real Madrid visita al equipo portugués en la ida de los playoffs de la Champions League 2026, cita en la que Kylian Mbappé será vital.

El reencuentro entre Benfica y Real Madrid será en el Estadio de la Luz en la ida de la ronda de playoffs, mismo escenario en que los lusitanos vencieron en la Jornada 8 de Champions League a los merengues.

Kylian Mbappé, del Real Madrid, festeja tras anotar ante Sevilla en un encuentro de La Liga española, disputado el sábado 20 de diciembre de 2025 (AP Foto/Manu Fernández) (Manu Fernandez / AP)

Kylian Mbappé regresa tras descansar en LaLiga

Kylian Mbappé, quien suma 38 goles con el Real Madrid en la actual temporada, volverá a estar disponible después de perderse el partido de LaLiga, en el que los merengues derrotaron a la Real Sociedad.

Mbappé ha marcado nueve goles en sus últimos seis partidos con el Real Madrid, incluidos los dos tantos en la derrota ante el Benfica.

“Mbappé está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo y hemos decidido no correr riesgos de cara al martes. Yo creo que estará” Álvaro Arbeloa, DT Real Madrid

¿Cómo quedaron Benfica vs Real Madrid en la Jornada 8 de Champions League?

El Benfica, equipo dirigido por José Mourinho sorprendió al Real Madrid 4-2 emn el último partido de la Fase Liga, lo que le permitió al cuadro portugués clasificarse a playoffs de Champions League.

Benfica marcó el gol que necesitaba para clasificarse gracias a un cabezazo de último minuto del portero Anatoliy Trubin ante el Real Madrid, lo que le permitió quedarse con el lugar 24.

Hora y canal para ver el partido Benfica vs Real Madrid en playofss de la Champions League 2026

Los playoffs de la Champions League enfrentan al Benfica vs Real Madrid, el martes 17 de febrero.