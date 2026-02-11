La Champions League 2026 se reanuda el martes 17 de febrero con los partidos de la ida de playoffs; el miércoles 18 se juegan el resto de los duelos. A las 11:45 y 14 horas por HBO Max y FOX One.
- Galatasaray vs Juventus | 11:45 horas | HBO MAX
- Benfica vs Real Madrid | 14 horas | HBO MAX
- Mónaco vs PSG | 14 horas | HBO MAX
- Borussia Dortmund vs Atalanta | 14 horas | FOX One
- Qarabag vs Newcastle | 11:45 horas | FOX One
- Brujas vs Atlético de Madrid | 14 horas | FOX One
- Olympiacos vs B. Leverkusen | 14 horas | HBO MAX
- Bodo Glimt vs Inter de Milán | 14 horas | FOX One
Horarios y canales de la ida de playoffs de Champions League 2026; martes 17 de febrero
Galatasaray vs Juventus será el primer partido de playoffs de la Champions League 2026, el martes 17 de febrero y será transmitido por HBO MAX.
Galatasaray vs Juventus
- Fecha: Martes 17 de febrero
- horario: 11:45 horas
- Transmisión: HBO Max
Benfica vs Real Madrid será una revancha directa en playoffs de la Champions League 2026, a través de HBO Max.
Benfica vs Real Madrid
- Fecha: Martes 17 de febrero
- horario: 11:45 horas
- Transmisión: HBO Max
Mónaco vs PSG chocan por primera vez por el pase a los octavos de final de la Champions League 2026. Transmite HBO Max.
Mónaco vs PSG
- Fecha: Martes 17 de febrero
- horario: 11:45 horas
- Transmisión: HBO Max
Borussia Dortmund vs Atalanta se miden en un duelo parejo en los playoffs de la Champions League 2026. Se podrá ver en FOX One.
Borussia Dortmund vs Atalanta
- Fecha: Martes 17 de febrero
- horario: 11:45 horas
- Transmisión: FOX One
Horarios y canales de la ida de playoffs de Champions League 2026; miércoles 18 de febrero
El Qarabag continuará su aventura en la Champions League 2026 en el primero de cuatro partidos de los playoffs midiéndose a Newcastle, el miércoles 18 de febrero.
FOX One transmitirá el primer partido del miércoles 18 de febrero.
Qarabag vs Newcastle
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- horario: 11:45 horas
- Transmisión: FOX One
Brujas vs Atlético de Madrid se enfrentarán en los playoffs de la Champions League 2026, y FOX One será el encargado de la transmisión.
Brujas vs Atlético de Madrid
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- horario: 14 horas
- Transmisión: FOX One
Olympiacos vs Bayer Leverkusen se anticipa como un partido cerrado y de pronóstico complicado, en los playoffs de la Champions League 2026.
Olympiacos vs Bayer Leverkusen
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- horario: 14 horas
- Transmisión: HBO Max
Bodo Glimt vs Inter de Milán representa una oportunidad para que el equipo local haga historia en la Champions League 2026, avanzando a la ronda de octavos de final.
Bodo Glimt vs Inter de Milán
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- horario: 14 horas
- Transmisión: FOX One