La Champions League 2026 se reanuda el martes 17 de febrero con los partidos de la ida de playoffs; el miércoles 18 se juegan el resto de los duelos. A las 11:45 y 14 horas por HBO Max y FOX One.

  • Galatasaray vs Juventus | 11:45 horas | HBO MAX
  • Benfica vs Real Madrid | 14 horas | HBO MAX
  • Mónaco vs PSG | 14 horas | HBO MAX
  • Borussia Dortmund vs Atalanta | 14 horas | FOX One
  • Qarabag vs Newcastle | 11:45 horas | FOX One
  • Brujas vs Atlético de Madrid | 14 horas | FOX One
  • Olympiacos vs B. Leverkusen | 14 horas | HBO MAX
  • Bodo Glimt vs Inter de Milán | 14 horas | FOX One

Galatasaray vs Juventus será el primer partido de playoffs de la Champions League 2026, el martes 17 de febrero y será transmitido por HBO MAX.

Galatasaray vs Juventus

  • Fecha: Martes 17 de febrero
  • horario: 11:45 horas
  • Transmisión: HBO Max

Benfica vs Real Madrid será una revancha directa en playoffs de la Champions League 2026, a través de HBO Max.

Benfica vs Real Madrid

  • Fecha: Martes 17 de febrero
  • horario: 11:45 horas
  • Transmisión: HBO Max
Real Madrid tendría revancha con Benfica en playoffs de Champions League
Real Madrid tendría revancha con Benfica en playoffs de Champions League (Armando Franca / AP)

Mónaco vs PSG chocan por primera vez por el pase a los octavos de final de la Champions League 2026. Transmite HBO Max.

Mónaco vs PSG

  • Fecha: Martes 17 de febrero
  • horario: 11:45 horas
  • Transmisión: HBO Max

Borussia Dortmund vs Atalanta se miden en un duelo parejo en los playoffs de la Champions League 2026. Se podrá ver en FOX One.

Borussia Dortmund vs Atalanta

  • Fecha: Martes 17 de febrero
  • horario: 11:45 horas
  • Transmisión: FOX One
Estrella del Borussia Dortmund se irá del club por berrinche de su novia
Estrella del Borussia Dortmund se irá del club por berrinche de su novia (Martin Meissner / AP)

Horarios y canales de la ida de playoffs de Champions League 2026; miércoles 18 de febrero

El Qarabag continuará su aventura en la Champions League 2026 en el primero de cuatro partidos de los playoffs midiéndose a Newcastle, el miércoles 18 de febrero.

FOX One transmitirá el primer partido del miércoles 18 de febrero.

Qarabag vs Newcastle

  • Fecha: Miércoles 18 de febrero
  • horario: 11:45 horas
  • Transmisión: FOX One

Brujas vs Atlético de Madrid se enfrentarán en los playoffs de la Champions League 2026, y FOX One será el encargado de la transmisión.

Brujas vs Atlético de Madrid

  • Fecha: Miércoles 18 de febrero
  • horario: 14 horas
  • Transmisión: FOX One
Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano
Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano (@Atleti)

Olympiacos vs Bayer Leverkusen se anticipa como un partido cerrado y de pronóstico complicado, en los playoffs de la Champions League 2026.

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

  • Fecha: Miércoles 18 de febrero
  • horario: 14 horas
  • Transmisión: HBO Max

Bodo Glimt vs Inter de Milán representa una oportunidad para que el equipo local haga historia en la Champions League 2026, avanzando a la ronda de octavos de final.

Bodo Glimt vs Inter de Milán

  • Fecha: Miércoles 18 de febrero
  • horario: 14 horas
  • Transmisión: FOX One