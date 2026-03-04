Kylian Mbappé está fuera de acción con el Real Madrid, debido a una lesión en la rodilla que sería más fuerte de lo que se pensaba.

El delantero francés, según reporte oficial del Real Madrid sufre un esguince en su rodilla izquierda, pero versiones periodísticas señalan que tendría rotura parcial del ligamento.

¿Qué dijo Real Madrid sobre la lesión de Kylian Mbappé?

Los servicios médicos del Real Madrid señalaron que Kylian Mbappé seguirá un tratamiento conservador, con el objetivo de estar listo para la parte final de LaLiga y Champions League, además de perfilarse para jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, los tiempos de regreso no coinciden entre el entorno de Mbappé y el Real Madrid-

Real Madrid confía en que Mbappé esté en la vuelta de los octavos de la Champions League ante el Manchester City.

Mbappé no quiere arriesgarse a una lesión grave de rodilla, pues el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite.

Kylian Mbappé se perdería partido ante Manchester City en la Champions League. (Francisco Macía / AP)

¿Los días claves para la recuperación de Kylian Mbappé?

Quedan menos de 100 días para el Mundial 2026 y a Kylian Mbappé no le sobra ninguno de esos días, por lo que busca aprovecharlos al máximo para recuperarse.

Lo cierto es que ante el Celta de Vigo, el Real Madrid no podrá contar con Mbappé, partido importante de cara a la recta final de la batalla por el campeonato de LaLiga.

La siguiente semana llega el duelo de Champions League contra Manchester City, uno de los rivales más duros que pudo tener el Real Madrid en octavos de final, y lo más probable es que Mbappé se pierda al menos el juego de ida.