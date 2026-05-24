El piloto de Mercedes, George Russell, arrancó desde la pole position y consiguió ganar sobre su compañero Kimi Antonelli previo a la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1.

George Russell dominó y logró defender su posición ante su compañero Kimi Antonelli para llevarse la victoria previo a la carrera del GP de Canadá 2026.

¿Cómo fue la victoria de George Russell previo al GP de Canadá 2026?

La victoria de George Russell en la clasificación para el GP de Canadá 2026 se vio en problemas por unos momentos cuando Kimi Antonelli se puso a la par de su compañero, aunque eso no fue suficiente para que uno de los Mercedes se llevara la victoria.

La clasificación del GP de Canadá 2026 de la Fórmula 1 dejó a grandes pilotos como Lewis Hamilton y Max Verstappen fuera de los tres primeros lugares, incluso el mexicano Sergio “Checo” Pérez no logró llegar ni al Top 10 de corredores.

Así quedó la clasificación para el GP de Canadá 2026:

Russell Antonelli Norris Piastri Hamilton Verstappen Hadjar Leclerc Lindelad Colapinto Hulkenberg Lawson Bortoleto Gasly Sainz Bearman Ocon Albon Alonso Pérez Stroll Bottas

George Russell logra la pole position del GP de Canadá 2026. (@F1)

¿A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026?

La transmisión del GP de Canadá 2026 será a través de la cadena SKY Sports, Izzi, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).