El basquetbolista mexicano Karim López no escondió su emoción al llorar tras ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA.

En entrevista para ESPN, Karim López rompió en llanto al convertirse históricamente en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

En primera instancia, el mexicano fue seleccionado por los Detroit Pistons, aunque instantes después fue traspasado a los Grizzlies de Memphis.

Karim López se dijo bendecido por la gran oportunidad que le representará jugar para una liga como la NBA, por lo que su llanto reflejó lo especial de este gran momento.

El deportista de México estuvo acompañado por su familia durante su participación en el DRAFT, además de lucir un traje especial con detalles en el interior que hicieron alusión a su país.

Y es que al tratarse de un evento tan único, Karim López compartió con orgullo que su saco lucía por dentro la bandera de México, así como diversas imágenes para recordar sus raíces y creencias.

Karim López llora tras ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA (Captura / ESPN)

Karim López jugará con los Grizzlies de Memphis tras Draft de la NBA

El martes 23 de junio de 2026, se hizo oficial que el basquetbolista mexicano Karim López se convirtió en jugador de la NBA luego de ser elegido en la primera ronda del DFRAT.

El mexicano hará su debut en la NBA jugando para los Grizzlies de Memphis, equipo con el que buscará calificar a las rondas de playoffs luego de un año complicado para dicha institución.

Karim López llega a la NBA gracias al programa Next Stars de la liga australiana, pues su gran desempeño con los New Zealand Breakers fue la plataforma para dar el salto a la NBA.