“Estaré en tu primer juego”, te contamos sobre la promesa de la abuela de Karim López que conmueve en video.

Entre la alegría de ser seleccionado en la NBA por los Grizzlies de Memphis, el basquetbolista mexicano Karim López tuvo un emotivo con su ser querido.

-Hola, Patita ¿cómo estás? Me acaban de draftear, Memphis Grizzlies. Estoy muy emocionado y espero poderte ver por ahí en el primer partido de la temporada. -Ay, mi amor, ¡qué emoción! Claro que voy a ir a Memphis a verte en tu primer juego, yo te lo prometo. Estoy llena de gozo. Al fin se cumplió tu sueño. Te quiero mucho, mi amor, estoy emocionadísima y claro que voy a estar ahí... Llamada entre Karim López y su abuela

Video de promesa de abuela de Karim López conmueve en redes

Usuarios en redes quedaron emocionados por el video donde se capta la llamada de Karim López con su abuela y la promesa de ella de irlo a ver en su primer juego de la NBA.

Luego de ser elegido para ser parte de una de las ligas de basquetbol más importantes del mundo, Karim López se mostró emocionado y compartiendo con su familia la noticia.

El martes 23 de junio, Karim López hizo historia en la NBA al ser seleccionado por los Detroit Pistons y canjeado a los Grizzlies de Memphis.

Considerado uno de los mejores prospectos extranjeros, Karim López fue “pescado” en el pick 21 de la primera ronda del draft de la NBA.

Al llegar Karim López con los Grizzlies de Memphis, el basquetbolista sonorense se convierte en el primer mexicano seleccionado en el draft desde el 2000 cuando Eduardo Nájera fichó por los Rockets de Houston.

Se sabe que Karim López firmó para la temporada 2026-2027 de la NBA, la cual comienza en el mes de octubre.

Por el momento, se desconoce cuándo será el debut de Karim López en la duela, sin embargo, los fans mexicanos del basquetbol esperan ansiosos.