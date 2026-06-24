Karim López hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del draft de la National Basketball Association (NBA), marcando un logro sin precedentes.

Información señala que Karim López fue elegido con la selección número 21 por los Detroit Pistons, aunque minutos después sus derechos fueron transferidos finalmente a los Grizzlies de Memphis.

Karim López es seleccionado por los Grizzlies de Memphis para jugar en la NBA

Con apenas 19 años de edad, Karim López llegó al proceso de selección como uno de los prospectos internacionales más destacados de su generación y logró hacer historia al ser elegido para la NBA.

Karim López hace historia y llega a la NBA con los Grizzlies de Memphis (Adam Hunger / AP Photo/Adam Hunger)

Durante las últimas dos temporadas, Karim López militó en los New Zealand Breakers dentro del programa Next Stars de la liga australiana NBL, una plataforma que ha impulsado a jóvenes talentos.

La llegada de Karim López a los Grizzlies de Memphis representa un momento histórico, pues, aunque otros mexicanos han jugado en la NBA, ninguno había sido seleccionado en la primera ronda del draft.

Pese a que su selección marca un antes y un después para el baloncesto mexicano , Karim López tendrá el reto de ganarse un lugar en una franquicia que apuesta por el talento joven y la reconstrucción de su plantilla.

En la temporada anterior, Karim López anotó 11.9 puntos, consiguió 6.1 rebotes y ejecutó dos asistencias en promedio por partido, lo que lo llevó a posicionarse en el top 10 de jugadores en robos y tapones de la liga.