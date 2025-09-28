La Jornada 2 de la Champions League abre con el partido Kairat vs Real Madrid ; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

La Jornada 2 de la Champions League arranca con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid al Kairat en la Fase de Liga.

Kairat vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Champions League

El Kairat recibirá en Kasajistán a Real Madrid en la Jornada 2 de la Champions League, con esta posible alineación:

Sherkhan Kalmurza Erkin Tapalov Aleksandr Martynovich Yegor Sorokin Luis Mata Damir Kasabulat Ofri Arad Aleksandr Mrynskiy Valeriy Gromyko Jorginho Dastan Satpaev

Real Madrid va por su segunda victoria en la Champions League, con esta posible alineación ante el Kairat:

Thibaut Courtois Marco Asencio Dean Huijsen Álvaro Carreras Fran García Federico Valverde Aurelién Tchouaméni Arda Güler Vinicius Junior Jude Bellingham Kylian Mbappé

Kairat vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de los Merengues Champions League

El martes 30 de septiembre de 2025 arranca la Jornada 2 de la Champions League con nueve partidos, y el estelar enfrentará a Kairat vs Real Madrid.

Kairat vs Real Madrid: Hora y canal para ver el partido de los Merengues Champions League

Kairat vs Real Madrid chocan a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, el martes 30 de septiembre.

Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Kairat vs Real Madrid, en la Jornada 2 de la Champions League.

Partido: Kairat vs Real Madrid

Fase; Jornada 2 de la Fase Liga

Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ortalyq stadıon

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 2 de Champions League vs Kairat?

El Real Madrid derrotó 2-1 al Marsella en la Jornada 1 de la Champions League, en un buen debut para los Merengues en la competencia.

Previo al partido de la Jornada 2 de la Champions League, el Real Madrid perdió el invicto en LaLiga a manos del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid en un resultado que sacudió el proyecto de Xabi Alonso con los Merengues.

Kairat vs Real Madrid se medirán por primera vez en una competición de la UEFA, cuando se encaren en la Jornada 2 de la Champions League.

El Real Madrid ha ganado 13 de sus últimos 16 partidos de la Fase de Liga de la Champions League (3 derrotas).