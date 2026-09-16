Julián Quiñones no sería convocado por Rafael Márquez para jugar con la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA, debido a que el delantero sufrió una lesión muscular.

De acuerdo a reportes de prensa, en particular del reportero de TUDN, Gibran Araige, Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya presentó molestias en su partido más reciente de la Liga de Campeones de la AFC.

En ese sentido, el club de Quiñones determinó que su jugador permanezca en Arabia Saudita para realizar su rehabilitación, en lugar de asistir a una convocatoria de la Selección Mexicana.

¿Qué partidos de la Selección Mexicana se perderá Julián Quiñones?

De confirmarse su ausencia en la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de la Selección Mexicana, Julián Quiñones se perdería los cuatro partidos amistosos de la Fecha FIFA que inicia el 26 de septiembre.

Los 4 partidos que se perdería Julián Quiñones con la Selección Mexicana:

México vs Colombia | 26 de septiembre de 2026

México vs Perú | 29 de septiembre de 2026

México vs Estados Unidos | 3 de octubre de 2026

México vs Chile | 6 de octubre de 20926

Julián Quiñones fue la figura de México en el Mundial 2026 (Michelle Rojas)

¿Qué perdería la Selección Mexicana con la baja de Julián Quiñones?

La posible baja de Julián Quiñones en la Selección Mexicana de Rafael Márquez, dejará al Tri sin su mejor delantero, que luce por su potencia y movilidad en el frente del ataque.

Rafael Márquez tendría la oportunidad de probar otras opciones en la delantera del Tri, ante lo cual habrá que espera la convocatoria que dará a conocer este jueves 17 de septiembre.