Guillermo Ochoa anunció oficialmente su retiro del futbol profesional tras concluir su participación en el Mundial 2026, poniendo fin a una de las carreras más emblemáticas en la historia del balompié mexicano.

A través de un emotivo video compartido en redes sociales, el histórico guardameta recordó los momentos más importantes de una trayectoria que lo convirtió en referente de la Selección Mexicana y en uno de los futbolistas más reconocidos del país.

Guillermo Ochoa agradece el apoyo a lo largo de su carrera

Entre imágenes de sus inicios, sus pasos por distintos clubes y sus inolvidables actuaciones mundialistas, Guillermo Ochoa agradeció a todas las personas que lo acompañaron a lo largo de más de dos décadas de carrera.

“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos”, expresó el arquero, quien también dedicó unas palabras a su familia, compañeros y aficionados.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”. Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa anunció su retiro como futbolista profesional. (quinto partido)

Guillermo Ochoa deja un legado en el futbol mexicano

Guillermo Ochoa deja un legado difícil de igualar, pues fue protagonista en seis Copas del Mundo, una marca histórica para el futbol mexicano, y durante años se convirtió en símbolo de liderazgo, constancia y profesionalismo.

Sus actuaciones ante selecciones como Brasil, Alemania y otras potencias mundiales quedaron grabadas en la memoria de los aficionados.