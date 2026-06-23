El futbolista Julián Álvarez rompió el silencio y habló sobre una posible salida del Atlético de Madrid luego del partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026.

Y es que luego del encuentro entre argentinos y austriacos, Julián Álvarez dijo: “Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, refiriéndose a una posible salida del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez quiere cumplir su sueño fuera del Atlético de Madrid

Julián Álvarez respondió a un entrevistador sobre si existiera una buena oferta por él saldría del Atlético de Madrid, a lo que el argentino afirmó que prefiere salir del club colchonero lo antes posible.

“Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, dijo Julián Álvarez sobre su posible salida del Atlético de Madrid después del Mundial 2026.

Cabe mencionar que el atacante de Argentina tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, pero con una cláusula de 500 millones de euros, una cifra muy alta para varios clubes interesados en el futbolista.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid. (Kin Cheung / AP)

¿A qué equipos interesa Julián Álvarez?

Julián Álvarez ha sido pretendido por varios equipos del futbol europeo y al término del Mundial 2026 se espera que el argentino salga del Atlético de Madrid.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid, además del Arsenal, han transmitido su interés en el fichaje del atacante Julián Álvarez.