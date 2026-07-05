Jordan Henderson, jugador de Inglaterra, se rinde ante el ambiente previo al duelo contra el Tricolor y reconoce que “jugar en México es desafío un enorme” en el Mundial 2026.

El experimentado centrocampista inglés admitió la emoción que siente al enfrentar a México, además de que que destacó al Estadio Banorte como un recinto emblemático para jugar fútbol.

“Un partido de la Copa del Mundo en México contra México, no hay nada más importante que eso. Creo que todos están muy emocionados de jugar ahí. Acabo de salir a ver el campo del estadio y se ve increíble.” Jordan Henderson

Jordan Henderson se rinde ante el ambiente previo al duelo México vs Inglaterra

En entrevista con Mauricio Ymay, Jordan Henderson aseguró que es un “desafío enorme” enfrentarse a México.

Sin embargo, el jugador de la Selección de Inglaterra puntualizó que siempre son difíciles los partidos en el Mundial 2026, por lo que tendrá que prepararse y darlo todo para ganar.

Jordan Henderson, jugador de Inglaterra (Jordan Henderson / Facebook)

Esto pese a que saben que la localía del Tricolor es importante y que será un factor a considerar durante el partido.

Jordan Henderson también destacó las virtudes que tiene la Selección Mexicana que hasta el momento no ha perdido ninguno de sus partidos.

Para el actual centrocampista del Brentford F.C. de la Premier League, México es un buen equipo y su paso perfecto en el Mundial 2026 “habla por si solo”.

La Selección Mexicana se juega la vida contra Inglaterra el domingo 5 de julio en punto de las 6:00 p.m en el Estadio Banorte.

Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán hacer historia y pasar a la ronda de cuartos de final del Mundial 2026.

Aunque el reto no será nada sencillo, ya que la Selección de Inglaterra cuenta con varias estrellas en su plantilla.