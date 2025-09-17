José Mourinho ha tenido un verano muy movido, el polémico entrenador fue destituido del Fenerbahce tras quedar fuera de la Champions League 2025-26. El portugués dejó su cargo en agosto pasado y menos de un mes después, ya estaría en conversaciones para llegar a un nuevo club que sorprenderá a todos.

José Mourinho estuvo a punto de dirigir a Edson Álvarez en el Fenerbahce, pero se marchó a sólo unos días de que se oficializó la llegada del mexicano y ahora el portugués asumirá un nuevo reto en su carrera.

El nuevo paso en la carrera de Mourinho no podía quedar libre de polémica, pues llegará al club por el que perdió su puesto en el Fenerbahce.

¿Cuál será el nuevo club de José Mourinho?

De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, luego de finalizar su vínculo con el Fenerbahce de Turquía, José Mourinho está en conversaciones avanzadas con el Benfica de Portugal.

José Mourinho tomará el lugar de Bruno Lage en el Benfica, quien fue despedido luego de la sorpresiva derrota del Qarabag de Azerbaiyán por marcador de 2-3 en el arranque de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

“Entiendo que Mourinho ha abierto las puertas al Benfica porque quiere volver a entrenar inmediatamente”, señaló la fuente.

🚨💣 BREAKING: Benfica are in advanced talks with José Mourinho after Bruno Lage got sacked overnight! ❤️🤍



Understand Mourinho has opened doors to Benfica move as he wants to return to coaching immediately.



The agreement could be sealed soon. 🦅 pic.twitter.com/RL8eZmn5BY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

Mourinho vivirá su segunda etapa al frente de Mourinho de Portugal

José Mourinho llegará al club por el que perdió su puesto en el Fenerbahce. Sí, el Benfica eliminó al club de Turquía en los playoffs de la Champions League 2025-26.

Esta será la segunda ocasión que Benfica tendrá en su banquillo a José Mourinho, el portugués inició su travesía en los banquillos al frente de las Águilas en el 2000. Sin embargo, sólo dirigió 10 partidos con un saldo de cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

No obstante, el club en el que despuntó Mourinho fue en el Porto, eterno rival del Benfica, donde se consagró campeón de la UEFA Champions League (2003-2004).

Si se confirma su llegada al Benfica, Mou deberá responder a la confianza, pues viene de fracasar con el Fenerbahce de la Superliga de Turquía.