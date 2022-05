José Luis Higuera, propietario del Club Atlético Morelia en la Liga de Expansión, aseguró nunca comprar al Club Chivas; considera que “su forma de vida va por otro rumbo”.

En entrevista para REC, José Luis Higuera señaló que de tener oportunidad no adquiriría al Club Deportivo Guadalajara y explicó el motivo.

“Esa etapa de mi vida quedó totalmente atrás, ya cerrada. Y no me pasa por la cabeza, así me buscara un grupo y me dijera, ‘oye ayudame’. No”, declaró quien fuera director general del Rebaño Sagrado.

“Ese capítulo de mi vida quedó totalmente sellado, cerrado y enterrado”, agregó el e x directivo rojiblanco.

José Luis Higuera dejó de ser directivo en el Rebaño cuando Amaury Vergara tomó la presidencia; su salida no se dio de la mejor manera.

“Para bien o para mal eso terminó. Me llevo muchas cosas muy bonitas, también situaciones más allá del futbol muy malas. Es algo que se cerró y terminó”, puntualizó el directivo mexicano.

“Les deseo lo mejor, a la afición y a toda la gente que está trabajado ahí, pero mi camino está por otra forma de ser, otra forma de vivir y otra forma de visualizar la vida”, concluyó el propietario del Club Atlético Morelia.

Club Atlético Morelia, campeón en la Liga de Expansión

Después de dos años jugando en la Liga de Expansión, el Club Atlético Morelia por fin consiguió su primer título en el Clausura 2022, al imponerse al equipos de Cimarrones de Sonora.

Gran fiesta la que se vivió en Morelia con el título del equipo en la ‘ Liga de Plata ’. Lamentablemente para José Luis Higuera y el Club Atlético Morelia, cayeron ante el Atlante FC en el campeón de campeones.

José Luis Higuera. (Osvaldo Aguilar / Mexsport)

José Luis Higuera y el desplante de Amaury Vergara

Por si quedaba una duda de la mala relación entre José Luis Higuera y Amaury Vergara, el desplante del propietario de las Chivas a Higuera, las disipó.

José Luis Higuera al fin habló del desplante que le hizo Amaury Vergara, quien le negó el saludo y le pidió que no volviera a acercársele.

En un acto futbolístico celebrado en Pachuca, Amaury Vergara le negó el saludo a Higuera y le pidió que no volviera a acercársele.

“Claro que no fue correcto ni agradable eso que me hizo, pero yo soy muy correcto, y donde lo vea lo saludaré, si me quiere saludar y le deseo lo mejor”, declaró Higuera.

