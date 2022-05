Matías Almeyda revela en entrevista la razón por la que no llegó a Club Chivas; la culpa la tuvo Amaury Vergara, dueño del popular equipo rojiblanco.

En una charla con Fox Sports, Matías Almeyda, ahora DT del AEK de Grecia , habló en torno a la posibilidad de regresar al banquillo de Chivas, en donde consiguió cinco títulos .

Tal como dijo el Pelado, no existe ningún tipo de problema con Amaury Vergara como se dijo en varios medios, aunque eso sí, recalcó que quizá s u estilo de entrenar no es del gusto del dueño de Chivas .

“No tengo ningún problema con Amaury, soy un agradecido con la familia Vergara. Siempre que pasaba algo en Chivas salía mi nombre, pero ni Amaury estaba obligado a llamarme, ni Amaury está obligado a que le guste mi manera de entrenar”, dijo.

¿Matías Almeyda casi llegó a los golpes con Amaury Vergara?

Desde hace tiempo se ha manejado que, previo a su salida del Club Chivas, Matías Almeyda casi llega a los golpes con Amaury Vergara.

No obstante, Matías Almeyda, nuevo DT del AEK de Grecia, aseveró que tiene una buena relación con Amaury Vergara, al grado que intercambiaron mensajes de cara a la película de Chivas que salió en 2018.

“Hay una cosa muy clara, me mando mensajes con Amaury, hice una película que es de Amaury y yo di el visto bueno para que saliera la película. Después es una cuestión de gustos, y yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas”, comentó.

Lo que sí aceptó el Pelado fue que su salida de Chivas resultó traumática, ya que se dieron algunos sucesos extracancha que fracturaron la relación.

“Mi problema fue la salida, fue una salida traumática, dolorosa, triste y terminó ahí. Esa salida no va a opacar los dos años y medio que estuve en Chivas. ¿La salida fue fea? Fue fea, pero no me quedo mal con nadie”, añadió.

Matías Almeyda tiene un nuevo reto en su carrera

Pese a que hace unas semanas se habló sobre el posible regreso de Matías Almeyda al Club Chivas, nadie de ahí lo contactó, ni siquiera una llamada para saber su disponibilidad.

El equipo que sí lo buscó fue el AEK de Grecia, mismo que le dará su primera chance de dirigir en Europa tras sus incursiones en River Plate, Banfield, Chivas y San Jose Earthquakes .

Sin lugar a dudas, la misión de Almeyda es poner al AEK en los primeros planos y luego, por qué no, buscar dar el salto a una Liga de mayor prestigio.