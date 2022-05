José Luis Higuera al fin habló del desplante que le hizo Amaury Vergara, quien le negó el saludo y le pidió que no volviera a acercársele.

En un acto futbolístico celebrado en Pachuca, la inclusión de nuevos personajes al Salón de la Fama, Amaury Vergara me negó el saludo a Higuera y le pidió que no volviera a acercársele.

“No me saludes tú, es más, no te me vuelvas a acercar nunca más, cabrón”, dijo Vergara.

El ahora presidente del Atlético Morelia, reconoció que el desprecio que le hizo Amaury, dueño del Club Chivas no fue agradable ni correcto, pero al final le desea lo mejor.

Aunque sí que reconoció que hay un tema de negocios que se está llevando a cabo en los juzgados.

Se habla de que hay una demanda de Higuera a los Vergara.

En el programa moreliano Voz de la Ciudad, José Luis Higuera explicó lo que sucedió en aquella ocasión.

“Se hizo muy vital un tema con Amaury (le negó el saludo y lo insultó); es un tema de negocios que lo arreglaran quienes deban de hacerlo”.

Reconoció que le dolió el desprecio del heredero de Jorge Vergara.

“Claro que no fue correcto ni agradable eso que me hizo, pero yo soy muy correcto, y donde lo vea lo saludaré, si me quiere saludar y le deseo lo mejor”.

Amaury Vergara (Edgar Quintana / MEXSPORT)

José Luis Higuera y el Club Chivas

Desde el 2015, José Luis Higuera fue socio de Jorge Vergara primero en Omnilife y después en el Club Chivas.

En el cuadro tapatío llegó a ocupar altos mandos, asociándolo con los logros del equipo en la época que era dirigido por Matías Almeyda.

De igual forma fue señalado como uno de los causantes de la debacle deportiva y financiera de la institución.

Tras el fallecimiento de Jorge Vergara y con el ascenso de Amaury a la presidencia de las empresas de su padre, José Luis Higuera salió de la institución. A pesar de eso, el empresario dice que solo veló por los intereses de los Vergara.

“Se me ha estigmatizado de muchas cosas. Pero defendí el patrimonio de la gente que pagaba”, aseguró.

En la época en qué trabajaba con Jorge Vergara en el club Chivas, “hubo jugadores que demostraron que eran malas personas. Soy un agradecido con quién me dio trabajo y lo defiendo. Si por eso caigo mal, no me quita el sueño”.

Sentenció que en la Liga MX y en la FMF es un personaje bien visto, casi por todos. “Me llevo bien con la gente de la Federación, pero es como en todo, hay quienes les caes bien y a quienes les caes mal”.

José Luis Higuera y el Atlético Morelia

José Luis Higuera llevó la franquicia del Atlético Zacatepec a Michoacán, para refundar el Atlético Morelia.

El cuadro moreliano acaba de salir campeón del torneo de Clausura 2022 de la Liga de Expansión y disputará el campeón de campeones contra el Club Atlante.

La mala noticia fue que no obtuvo la certificación para tener derecho a acceder a la Liga MX, en caso de que se abriera el ascenso deportivo.