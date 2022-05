Amaury Vergara, presidente del Club Chivas , reconoció que el aficionados al Guadalajara no lo tiene en buen concepto, aunque no es algo que le ocupe mucho.

Durante las celebraciones que se dieron producto del título del club tapatío en la Liga Femenil MX, Amaury Vergara fue abucheado cada vez que era nombrado, por su propia afición.

En el acto celebrado en La Minerva, el heredero de Jorge Vergara no pudo emitir ningún discurso debido a la silbatina que recibió de parte del público.

Sí, parece que no lo quieren.

“Sé que hay mucho aficionado que no me quiere y me lo hicieron saber”, dijo al término del juego en donde el equipo femenil del Guadalajara se coronó en la Liga MX Femenil.

Cada vez que aparecía la imagen de Amaury, era nombrado o intentaba hablar ante la afición, ésta lo recibía con gestos de desaprobación.

El joven directivo, dijo que su estancia a la cabeza de las Chivas, no ha sido sencilla. “Ha existido mucha adversidad, la pandemia. Luchamos contra mucho escepticismo”.

A pesar de tener la gente en contra, Amaury Vergara aseguró que no abandonará a la institución: “Lo que me apasiona es el amor que le tengo a este equipo”.

Además, dijo que no tenía que demostrar nada: “No tengo nada que demostrar como presidente, creemos en lo que hacemos, y vamos a mejorar en todas las categorías”.

“No tengo nada que demostrar como Presidente…” @Amauryvz pic.twitter.com/G1tMuLhEis — Karina Herrera (@chapis_herrera) May 24, 2022

Amaury Vergara fue nombrado vicepresidente ejecutivo del Club Chivas en el 2018, pero un año después, debido al fallecimiento de su padre Jorge Vergara tomó el mando en su totalidad.

Los crecimientos que se han dado a nivel empresarial de las otras empresas propiedad del consorcio Vergara, no se han dado en el Club Chivas, que tiene varios años sin dar satisfacciones a su afición.