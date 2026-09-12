El exdefensor de las Chivas, Jonny Magallón, habló recientemente sobre la posibilidad de dirigir al “Rebaño Sagrado” en un futuro próximo.

Para Jonny Magallón, el ser director técnico de las Chivas representaría un gran avance en su carrera, además de ser un sueño personal, aunque reconoce que es algo difícil en este momento.

Jonny Magallón (@Jonnymagallon19)

Jonny Magallón anhelo lejano ve como algo lejano dirigir a Chivas

En una entrevista para RÉCORD, Jonny Magallón señaló que su sueño es ser director técnico de Chivas, equipo con el que militó gran parte de su carrera.

Sin embargo, Jonny Magallón reconoció que la simple idea de ser entrenador de las Chivas es un “sueño muy irreal”, esto a pesar de que le encantaría dirigir al conjunto rojiblanco.

Esto debido a que no cree que llegue una propuesta de la noche a la mañana para hacerse cargo del club, sobre todo ante el panorama que tiene la directiva actualmente.

Además de que se necesita una gran preparación, pues se asumiría una responsabilidad enorme al estar al frente de uno de los equipos con más tradición en México.

Jonny Magallón (@Jonnymagallon19)

Jonny Magallón tendría que prepararse profesionalmente para ser director técnico de Chivas

Uno de los problemas actuales que tiene Jonny Magallón para hacerse cargo de la dirección técnica, es que no tiene preparación o experiencia en ese rubro.

Jonny Magallón señaló que asumir una responsabilidad de ese tamaño requiere un proceso previo de formación técnica especializada.

Reconoció que no bastaría únicamente con su trayectoria previa como jugador, sino que tendría que estudiar, prepararse y desarrollar todo un conocimiento alrededor de la dirección técnica.

Lamentablemente para sus propias aspiraciones, no es algo que realmente le interese en este momento, por lo que estar al frente de Chivas seguirá como un simple sueño.

Aún así, no descarta que si le dan la oportunidad, aceptaría sin dudar el reto con todo lo que eso implica

De ahí que mencione que es un sueño irreal que se presente una propuesta del estilo.

“Tendría que estudiar, tendría que prepararme y tendría que apasionarme la dirección técnica. No me apasiona tanto, así que yo creo que no. Pero si tú dices: ‘A Jonny, dirige’, pues yo dirijo, ¿por qué no?” Jonny Magallón, ex futbolista de Chivas