Chivas vs Rayadas en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 12 de septiembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.

  • Partido: Chivas vs Rayadas
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
  • Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi

En el partido de la Jornada 7, Chivas y Rayadas buscan acercarse a las líderes de sus respectivos grupos en la Liga Femenil BBVA.

Chivas y Rayadas suman 12 y 15 puntos, respectivamente en el torneo femenil.

Chivas no tiene piedad y derrota 3-1 a San Luis en la Liga Femenil BBVA.
Chivas es de las mejores escuadras de la Liga Femenil BBVA (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Chivas vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Chivas y Rayadas.

Chivas vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El partido Chivas vs Rayadas podrá verse a través de las señales de Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.

  • Partido: Chivas vs Rayadas
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
  • Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi