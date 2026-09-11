Chivas vs Rayadas en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 12 de septiembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.
- Partido: Chivas vs Rayadas
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi
En el partido de la Jornada 7, Chivas y Rayadas buscan acercarse a las líderes de sus respectivos grupos en la Liga Femenil BBVA.
Chivas y Rayadas suman 12 y 15 puntos, respectivamente en el torneo femenil.
Chivas vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Chivas y Rayadas.
Chivas vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El partido Chivas vs Rayadas podrá verse a través de las señales de Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.
- Partido: Chivas vs Rayadas
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi