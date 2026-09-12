El Spartak de Moscú sigue buscando a Roberto Alvarado, a pesar de fracasar en el reciente mercado de fichajes debido a la negativa de Chivas de vender al mediocampista.

Por lo que el Spartak de Moscú se ira al mercado de invierno para volver a hacer una oferta a Chivas por los servicios de Roberto Alvarado, esperando una respuesta favorable.

Roberto Alvarado (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Chivas rechazó ofertas del Spartak de Moscú por Roberto Alvarado

De acuerdo con el reportero Michele Antonov de Sport Express, el Spartak de Moscú no ha quitado el dedo del renglón para integrar a sus filas a Roberto Alvarado de Chivas.

Según su información, el Spartak de Moscú hizo varias ofertas por Roberto Alvarado a Chivas; pero el conjunto rojiblanco se mantuvo firme en su postura de quedarse con el jugador.

A esto se suma lo expuesto por el medio RPL Sky News, el cual enfatizó que la directiva no tiene intenciones de negociar ni vender al ‘Piojo’.

No importaría la oferta que se presente, así sea una gran suma de dinero; cosa que pasó en el reciente mercado de verano.

Además está el hecho de que el jugador tampoco habría autorizado su traspaso a la escuadra rusa, de acuerdo con varios reportes; siendo una doble negativa para los moscovitas.

Roberto Alvarado, jugador de Chivas. (Adrian Macias)

Spartak de Moscú tendrá que convencer a Chivas y Roberto Alvarado en invierno

Todo indica que en el mercado de invierno, el Spartak de Moscú tendría que hacer una oferta que convenza tanto a Chivas, como al mismo Roberto Alvarado.

La negativa de Chivas al Spartak de Moscú por Roberto Alvarado responde a que no quieren deshacerse de uno de sus jugadores históricos.

Al punto que fuentes internas al equipo de Guadalajara mencionan que los rusos deberán ofrecer 20 millones de dólares, solo para abrir las conversaciones en invierno.

Por su parte Roberto Alvarado no tendría la intención de salir de Guadalajara, pues se encuentra muy cómodo no solo en el equipo, también en la misma ciudad.

Un cambio de residencia dentro México o en otro país no está dentro de sus planes en este momento.