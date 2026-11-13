Jesús Owono, portero del FC Andorra, fue sancionado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con 12 partidos de suspensión.

Se trata del máximo castigo permitido por el reglamento tras la jugada en la que Owono chocó con el delantero Jesús de Miguel, que provocó la muerte del jugador del CD Tenerife.

La sanción a Jesús Owono por parte de la RFEF

El organismo disciplinario de la RFEF aplicó el artículo 102 del Código Disciplinario a Jesús Owono, con el cual se castigan las infracciones graves con suspensiones de cuatro a doce partidos.

La sanción se basó en el acta del árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, documento que describió que el portero fue expulsado por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

La resolución contra Owono incluye también las multas previstas en el artículo 52 del reglamento. El FC Andorra acató el fallo sin presentar apelación.

Momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel (Sergio Méndez / Diario de Avisos via AP)

Jesús Owono se mantiene alejado del futbol

Jesús Owono, portero del FC Andorra, no se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo y recibe acompañamiento psicológico.

El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, explicó a Cadena SER que el club respeta los tiempos de Jesús Owono, para que decida si desea volver a competir en el futbol profesional.