Mauricio Pochettino protagoniza uno de los movimientos más relevantes del futbol internacional al dejar la selección de Estados Unidos para asumir el cargo de entrenador del Manchester United.

Mauricio ha dejado una huella imborrable en el fútbol estadounidense gracias a su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura. Él y su equipo elevaron los estándares y seguiremos trabajando en ellos”. Federación de Estados Unidos

La llegada del técnico argentino al Manchester United se produce en un momento crítico para el conjunto inglés, que atraviesa una complicada situación deportiva en la Premier League.

Con experiencia previa en el futbol inglés y un amplio recorrido en la élite europea, Mauricio Pochettino tendrá ahora la misión de reconstruir a uno de los clubes más emblemáticos del mundo.

Mauricio Pochettino tenía contrato vigente con Estados Unidos

Tres meses después de renovar su contrato para dirigir a la Selección de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, Mauricio Pochettino se marchará la próxima semana a Old Trafford.

Pochettino fue nombrado seleccionador de Estados Unidos en septiembre de 2024 y acumuló un récord de 21 victorias, 12 derrotas y dos empates en 35 partidos.

Bajo su dirección, Estados Unidos alcanzó la final de la Copa Oro de la Concacaf 2025 y avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección estadounidense terminó primera de su grupo en el Mundial y obtuvo su primera victoria en la fase eliminatoria desde 2002.

Mauricio Pochettino en su despedida de la selección de Estados Unidos (@USMNT)

Pochettino busca rescatar al Manchester United en la Premier League

El Manchester United de Inglaterra está en la zona de descenso tras 10 partidos de la temporada de la Premier League, y Mauricio Pochettino será el encargado de sacarlo de la crisis.

Pochettino firmó un contrato de 2 años y medio y asumirá oficialmente el 18 de noviembre antes del partido en Liverpool cuatro días después.

Será en el octavo entrenador permanente del Manchester United desde que el mítico Alex Ferguson se retiró en 2013.

Una de las decisiones más difíciles de nuestra carrera” Mauricio Pochettino, entrenador argentino

El United anunció la contratación del estratega de 54 años un día después de despedir a Michael Carrick, quien condujo al equipo a una victoria en la Premier, cinco empates y cuatro derrotas, para el peor inicio liguero del club en 40 años.