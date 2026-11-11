Vía redes, Cristiano Ronaldo compartió que ha iniciado la producción de su primera serie de televisión, “Day 1s”, tras despedirse definitivamente de la Selección de Portugal.

Noticias emocionantes! La producción de mi primer programa de televisión, Day 1s, acaba de comenzar. ¡Más información pronto! Cristiano Ronaldo, futbolista

El actual futbolista del Al-Nassr subió una imagen junto con Matthew Vaughn, director de la franquicia Kingsman, quien dirige y también produce el proyecto.

Cristiano Ronaldo publicó un par de imágenes del rodaje de “Day 1s”, dando un vistazo de lo que podemos esperar de su serie.

Cristiano Ronaldo inicia las grabaciones de su serie tras despedirse de la Selección de Portugal (@cristiano / Instagram)

Lo que se sabe sobre “Day 1s”, la serie de Cristiano Ronaldo

“Day 1s”, la primera serie de televisión de Cristiano Ronaldo, se centraría en Stanley Dalton, un agente de futbol británico, interpretado por el actor Damian Lewis.

Reportes en julio pasado indicaban que la producción se basaba en idea original de Darren Dein, el legendario agente y mediador británico.

Cristiano Ronaldo inicia las grabaciones de su serie tras despedirse de la Selección de Portugal (@cristiano / Instagram)

Además de Cristiano Ronaldo, “Day 1s” contaría en el primer episodio con la participación del futbolista Thierry Henry y el rapero Dave.

El rodaje de la ficción donde colabora Cristiano Ronaldo, mediante la productora productora UR Marv Studios —que fundó en abril 2025 con Matthew Vaughn—, habría comenzado en Londres desde hace algunos meses.

Hasta el momento, la fecha de estreno oficial de Day 1s sigue siendo una incógnita. No obstante, todo apunta a que llegaría en algún punto del 2027; tampoco se conoce la plataforma de emisión, aunque Cristiano prometió que daría noticias pronto.

Cristiano Ronaldo inicia las grabaciones de su serie tras despedirse de la Selección de Portugal (@cristiano / Instagram)

La noticia de la serie de Cristiano Ronald llega luego de que el 5 noviembre anunciara en redes su despedida de la Selección de Portugal poniendo fin a su trayectoria donde jugó 234 partidos y anotó 146 goles.