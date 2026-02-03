James Rodríguez volverá muy pronto a las canchas y todo indica que lo hará en la MLS, concretando su pase con el Minnesota United, tras dejar al León de la Liga MX.

Así es, James Rodríguez es otro que cambiará a la Liga MX por la MLS, seguramente con mucho dinero de por medio y la garantía de llegar en plenitud al Mundial 2026.

¿Con qué equipo jugará James Rodríguez en la MLS?

El Minnesota United sería el equipo que convenció a James Rodríguez para cambiar a la Liga MX por la MLS, luego de no querer continuar con el León de Nacho Ambriz.

Después de su efímera aventura en la Liga MX, en la que tuvo un primer torneo muy bueno, James Rodríguez naufragó víctima del mal paso de León en el Apertura 2025, por lo que decidió no alargar su estancia en el Bajío.

Ahora, se asegura que el crack colombiano tiene todo listo para fichar con el Minnesota United de la MLS, equipo que buscará trascender con la magia de James Rodríguez de su lado.

Desde el Club León confirman la verdadera razón por la que James Rodríguez no seguirá con La Fiera (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

James Rodríguez descartó otras ofertas y eligió a la MLS

James Rodríguez fue buscado de muchas partes del mundo, en busca de conquistarlo con un buen contrato, pero el colombiano descartó a clubes de la Liga MX y Argentina.

Con su pase en las manos tras convertirse en agente libre, James Rodríguez se dio el lujo de partir de León sin remordimiento, y esperar con paciencia la oferta que llenaría sus expectativas.

Así, James Rodríguez podría volver a encontrarse en el futuro con la Liga MX, pero lo más probable es que sea como rival de algún equipo mexicano. ya sea en la Leagues Cup o la Concachampons.

Estos son los números que dejó James Rodríguez en la Liga MX: