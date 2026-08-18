Vincent Kompany es un exfutbolista y entrenador belga que actualmente dirige al Bayern de Múnich de la Bundesliga. Ha construido una destacada carrera como defensa central, principalmente con el Manchester City, antes de iniciar su trayectoria en los banquillos.

Como entrenador, Kompany ha dirigido al Anderlecht, Burnley y Bayern de Múnich. Con el conjunto alemán consiguió el doblete nacional en la temporada 2025-2026, al conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de alcanzar las semifinales de la Champions League.

¿Quién es Vincent Kompany?

Vincent Jean Mpoy Kompany es un exfutbolista y entrenador belga, reconocido como uno de los defensas centrales más importantes de la historia reciente del Manchester City y como uno de los referentes de la selección de Bélgica.

Durante su etapa como jugador fue capitán del Manchester City y ganó cuatro títulos de la Premier League, además de FA Cups, Copas de la Liga y Community Shields. Con Bélgica disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Tras retirarse como futbolista, comenzó una nueva etapa como entrenador. Su propuesta se caracteriza por el juego de posesión, la presión alta y la construcción desde la defensa, una filosofía influenciada por su experiencia con Pep Guardiola en el Manchester City.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. (@vincentkompany/Instagram)

¿Qué edad tiene Vincent Kompany?

Vincent Kompany tiene 40 años. Nació el 10 de abril de 1986 en Uccle, Bruselas, Bélgica.

¿Vincent Kompany tiene pareja?

Sí. Vincent Kompany está casado con Carla Higgs, originaria de Manchester y aficionada del Manchester City.

La pareja contrajo matrimonio el 11 de junio de 2011 en Castle Ashby, Northamptonshire, Inglaterra.

¿Qué signo zodiacal es Vincent Kompany?

Vincent Kompany es del signo Aries, debido a que nació el 10 de abril.

Aries es un signo de fuego asociado con características como liderazgo, iniciativa, energía, determinación y competitividad.

¿Vincent Kompany tiene hijos?

Sí. Vincent Kompany y Carla Higgs tienen tres hijos.

¿Qué estudió Vincent Kompany?

Además de su formación como futbolista y entrenador, Vincent Kompany cuenta con estudios en el ámbito empresarial:

Global MBA en modalidad de medio tiempo por Alliance Manchester Business School, de la Universidad de Mánchester. Se graduó en diciembre de 2017.

Doctorado honoris causa por la Universidad de Mánchester, recibido en 2019 por su trayectoria deportiva y sus contribuciones sociales.

Cuenta también con la licencia UEFA Pro para ejercer como entrenador de futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Vincent Kompany?

Vincent Kompany es conocido por su exitosa trayectoria como futbolista y por su posterior transición a los banquillos. Como jugador destacó principalmente con el Manchester City, mientras que como entrenador ha dirigido en Bélgica, Inglaterra y Alemania.

Trayectoria como futbolista

RSC Anderlecht: 2003-2006.

Hamburgo SV: 2006-2008.

Manchester City: 2008-2019.

RSC Anderlecht: 2019-2020, etapa en la que también ejerció como jugador-entrenador.

Trayectoria como entrenador

RSC Anderlecht: 2019-2022. Comenzó como jugador-entrenador y posteriormente asumió el cargo de técnico de tiempo completo.

Burnley: 2022-2024. En su primera temporada consiguió el campeonato de la Championship y el ascenso a la Premier League.

Bayern de Múnich: 2024-presente. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Bundesliga en 2024-2025 y 2025-2026, además de la Copa de Alemania y la Supercopa alemana en 2025.

En la temporada 2025-2026, Kompany también llevó al Bayern de Múnich hasta las semifinales de la Champions League, donde fue eliminado por el Paris Saint-Germain.