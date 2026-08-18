El Al-Hilal de Arabia Saudita negocia con los representantes de Harry Kane acerca de un posible fichaje desde el Bayern Múnich, traspaso que de momento luce complicado.

El principal obstáculo para el fichaje de Harry Kane con el Al-Hilal es que l futbolista inglés tiene como prioridad permanecer en el fútbol europeo.

El contacto del Al-Hilal para fichar a Harry Kane

Charlie Kane, hermano y agente de Harry Kane se reunió con Simon Francis, director técnico de fútbol del Al-Hilal, para hablar sobre un posible fichaje del jugador del Bayern Múnich.

El Al-Hilal busca reconstruir su ataque ante la posible salida de Karim Benzema, y Harry Kane lidera la lista de opciones.

Sin embargo, Kane, de 33 años, quien fu figura en el Mundial 2026 aún no voltea a mercados como el árabe para continuar su carrera en el futbol.

Harry Kane es buscado por varios equipos tras jugar el Mundial 2026 (Richard Pelham / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

El Bayern Múnich intenta blindar a Harry Kane

El Bayern Múnich tampoco quiere desprenderse de Harry Kane, cuyo contrato con el equipo alemán expira en 2027.

En ese sentido, el equipo alemán trabaja en una extensión de contrato por tres años que asegure la continuidad de Kane hasta junio de 2029.

Además del interés árabe, clubes como el FC Barcelona, el Manchester United y el Tottenham Hotspur, han sondeado la posibilidad de fichar a Harry Kane.