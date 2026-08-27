Aunque Jamal Musiala todavía trabaja para volver a jugar tras un cambio en su medicación por un problema neurológico, Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich confirmó que volvió a entrenar.

Sin embargo, Musiala, quien no ha jugado desde que se desplomó en partidos consecutivos de pretemporada este mes, no estará en el debut de la Bundesliga el viernes contra Stuttgart.

“Eso significa que (Musiala) se está acostumbrando al aumento de la medicación, que está reaccionando bien a ello” Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich

Jamal Musiala atraviesa por un momento complicado (Karl-Josef Hildenbrand / Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A)

Confían en Bayern Múnich que Musiala volverá a jugar con normalidad

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, confía en que Jamal Musiala volverá a estar en la convocatoria del equipo en algún momento y volverá a jugar con normalidad, pero adelantó que la decisión se tomará junto a los médicos del club.

Musiala, de 23 años, se desplomó por primera vez en un amistoso contra Leipzig el 15 de agosto y luego nuevamente tres días después contra Heidenheim.

¿Qué diagnóstico recibió Jamal Musiala?

El futbolista Jamal Musiala comentó que le diagnosticaron crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica, pero que no había ningún riesgo adicional para la salud y que tenía la intención de seguir jugando como antes.

“Ahora la tarea es ajustar la medicación otra vez para que vuelva a donde estábamos antes — un estado en el que había estado libre de crisis durante muchísimo, muchísimo tiempo” Bayern Múnich

El Bayern Múnich inicia la defensa de su título de la Bundesliga en casa contra Stuttgart, partido programado para este viernes 28 de agosto.