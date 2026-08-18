La preocupación por la salud de Jamal Musiala aumentó después de que el futbolista alemán sufriera un segundo desmayo en apenas 72 horas, por lo que el futbolista Thomas Müller hizo una recomendación al jugador del Bayern Múnich.

El episodio ocurrió durante el partido amistoso entre Bayern Múnich y Heidenheim, encendiendo nuevamente las alarmas alrededor del mediocampista.

Ante esta situación, Thomas Müller, quien compartió vestuario con Musiala tanto en el Bayern Múnich como en la Selección de Alemania, expresó públicamente su preocupación y pidió que la salud del joven futbolista sea la prioridad absoluta.

“Yo sé cómo funciona este club. Siempre hay presión. Siempre hay otro partido, otra competición, otra expectativa. Pero nada de eso debería influir en una decisión sobre si un jugador está médicamente listo para competir”. Thomas Müller, jugador alemán.

Thomas Müller pide a Musiala cuidar de su salud por encima del futbol

Thomas Müller hizo énfasis en que no existe ninguna necesidad de apresurar el regreso de Musiala a las canchas, especialmente considerando que apenas comienza la temporada.

“El futbol esperará por él. El Bayern esperará por él. Su carrera es mucho más importante que ganar un partido en agosto”, sentenció.

Thomas Müller lanza contundente mensaje a Musiala tras su segundo desmayo. (Karl-Josef Hildenbrand / Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A)

Las palabras de Thomas Müller reflejan la preocupación que existe alrededor del estado físico del futbolista de 23 años, quien ahora deberá someterse a las evaluaciones médicas correspondientes para determinar las causas de los episodios y establecer cuándo estará en condiciones de volver a competir.

¿Qué dijo el Bayern Múnich sobre Musiala?

Hasta el momento, el Bayern Múnich no ha emitido una postura oficial después del segundo desmayo.

Por ello, permanece en duda la participación de Musiala en el próximo compromiso del conjunto bávaro frente al SSV Jeddeloh, correspondiente a la DFB Pokal y programado para el domingo 23 de agosto.