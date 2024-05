Israel Reyes se ha convertido en el objeto de ataques por parte de todos los antiamericanistas debido al “clavadazo” que se aventó en la final de la Liga MX ante el Cruz Azul.

La final entre el América vs Cruz Azul que tuvo lugar en el Estadio Azteca, se pudo observar una “falta” por parte de Rodolfo Rontondi sobre Israel Reyes que muchos calificaron como “jugada futbolera”.

La mayoría de los antiamericanistas vieron que Israel Reyes le metió “colmillo” como su compañero, Uriel Antuna en la final de Ida, para conseguir un penal y así obtener el Bicampeonato.

La situación se salió de control debido a que todos los antiamericanistas acusan al América de “rateros”, y de no jugar limpio ante Cruz Azul, además de ser “beneficiados” por el árbitro.

Israel Reyes afirma que siempre ha sido un jugador “recto”

Israel Reyes se metió en polémicas al afirmar que le había metido “colmillo” a la barrida que le hizo Rotondi en el área, pues esas declaraciones sugirieron que se aventó un ‘clavadazo’ en el área.

Luego de que las declaraciones de Israel Reyes se hicieran virales en redes sociales, los aficionados de la Liga MX aseguraron que el América siempre es ‘beneficiado’ por los árbitros, algo que ha sido histórico, dicen.

“Yo no sé fingir una falta, nada, nunca lo he hecho, nunca me pasó, creo que toda mi carrera he sido un jugador recto”, dijo Israel Reyes en entrevista.

Israel Reyes tuvo que salir a declarar sobre el penal que les marcó el Gato Ortíz y que les dio el Bicampeonato, pero dejó un incendio que hasta el exárbitro, Armando Archundia, tuvo que salir a defender a su gremio.

El Gato Ortíz es un árbitro justo y confiamos en su trabajo, dijo Armando Archundia

Luego de sus polémicas declaraciones, Armando Archundia, quien está a cargo de la Comisión de Arbitraje, tuvo que salir a defender al Gato Ortíz, árbitro que le otorgó el penal al América para obtener el Bicampeonato.

“En la Comisión de Árbitros confiamos en el trabajo del Gato Ortíz, sabemos de su capacidad, y de que su trabajo fue justo en la Final de la Liga MX entre América vs Cruz Azul”, dijo Armando Archundia.

El hecho es que el América se benefició por un penal que le marcó el Gato Ortíz, mismo que le sirvió para obtener su tan ansiado Bicampeonato.