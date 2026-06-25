Hugo Sánchez fue reconocido previo al México vs Chequia participando en la ceremonia del volado; más tarde, Israel Reyes lo homenajeó con una chilena que casi termina en gol.

Con el partido México vs Chequia igualado sin goles, México se fue sacudiendo poco a poco la presión de Chequia y las oportunidades de gol llegaron.

Hugo Sánchez con la Selección Mexicana (David Leah / MEXSPORT)

La chilena de Israel Reyes en honor a Hugo Sánchez

El partido México vs Chequia se acercaba al final del primer tiempo cuando el Tri recibió una falta a unos metros del área defendida por la selección europea.

Un balón parado que se encargó de cobrar al área Roberto Alvarado, el esférico fue rechazado de cabeza por un zaguero e Israel Reyes no se pensó para rematarlo en el área al estilo Hugo Sánchez.

El defensa de México Israel Reyes hizo recordar las chilenas que eran el sello goleador de Hugo Sánchez, pero su remate de derecha se fue por un costado de la portería, ahogándose el festejo en las gradas del estadio.

¿Por qué el remate de chilena es un homenaje a Hugo Sánchez?

El ex futbolista mexicano Hugo Sánchez es recordado por la gran cantidad de goles que anotó, pero especialmente son inolvidables sus tantos marcados de chilena.

El remate de chilena es un verdadero homenaje a Hugo Sánchez, quien hizo infinidad de goles con ese remate a lo largo de sus carrera.