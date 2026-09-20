Isaac del Toro completó su participación en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, donde finalizó en la sexta posición, mientras que el belga Remco Evenepoel confirmó los pronósticos al proclamarse tetracampeón del mundo en la especialidad.

Isaac del Toro cruzó la meta con un registro de 46 minutos, 31 segundos y 96 centésimas, resultado que lo colocó entre los seis mejores ciclistas de la competencia, por detrás de Evenepoel, Filippo Ganna, Paul Seixas, Brandon McNulty y Jakob Soderqvist.

El mexicano protagonizó una actuación destacada en una disciplina que no representa necesariamente su principal fortaleza.

Isaac del Toro tuvo una destacada actuación en el Mundial de Ruta

Uno de los momentos más llamativos fue su comparación con el francés Paul Seixas, quien terminó por delante del mexicano. Isaac del Toro registró una diferencia de 25 segundos y 79 centésimas respecto al joven ciclista francés, en una competencia que exigió máxima precisión y potencia contra el reloj.

Sin embargo, todas las miradas terminaron sobre Remco Evenepoel debido a que el belga volvió a demostrar su dominio en la especialidad y se quedó con la medalla de oro, conquistando su cuarto título mundial de contrarreloj y consolidándose como una de las grandes referencias históricas de esta disciplina.

Isaac del Toro termina sexto en la contrarreloj del Mundial de Ruta.

La contrarreloj mundialista dejó un nuevo capítulo para el ciclismo mexicano, con Isaac del Toro compitiendo frente a la élite y Evenepoel reafirmando su hegemonía mundial.

Isaac del Toro se colocó entre los mejores del mundo

Con este resultado, Isaac del Toro suma una nueva experiencia de alto nivel en el escenario internacional.

El mexicano consiguió meterse entre los seis mejores del mundo en una prueba exigente y ahora buscará trasladar su buen momento a los próximos desafíos del calendario ciclista.