Isaac del Toro se coronó en la Tirreno-Adriático 2026 y se alista para volver a la bicicleta el 21 de marzo en la Milán-San Remo.

Carrera Milán-San Remo | 21 de marzo de 2026

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en este año 2026?

La actividad de Isaac del Toro se reanuda este 21 de marzo cuando el ciclista mexicano entre en acción en la carrera Milán-San Remo.

Será el 21 de marzo, cuando el ciclista mexicano Isaac del Toro dispute la Milán-San Remo.

La edición 2026 arrancará en Pavía y recorrerá 298 kilómetros hasta la meta en la Via Roma de San Remo.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en Milán-San Remo 2025?

Isaac del Toro tuvo una destacada participación en la Milán-San Remo 2025, finalizando en la posición número 13, demostrando su capacidad en el máximo nivel del ciclismo mundial.

El papel del ciclista mexicano en aquella competición del año pasado tuvo como principal responsabilidad ayudar a su compañero Tadej Pogacar.

Isaac del Toro regresa a la pista: ¿Cuándo vuelve a correr el ciclista mexicano? (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Calendario de Isaac del Toro tras la Milán-San Remo

Isaac del Toro tendrá tres carreras antes del Tour de France, una en Italia, otra en España y la última en Francia, para seguir demostrando el gran nivel de este 2026.

El ciclista mexicano ya conoce lo que es competir en Italia, pues el año pasado estuvo en el Giro de Italia y Milano-Turín.

Estas son las próximas carreras de Isaac del Toro: