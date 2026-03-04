Después de ganar el UAE Tour 2026, Isaac del Toro enfrenta el Strade Bianche el sábado 7 de marzo a las 3:40 horas con transmisión por confirmar.

En su tercera participación en la Strade Bianche, Isaac del Toro volverá a las carreteras italianas por primera vez esta temporada.

Evento: Strade Bianche

Fecha: Sábado 7 de marzo

Horario: 3:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toscana italiana

Transmisión: Por confirmar

Isaac del Toro en Strade Bianche (@uaeteam)

Isaac del Toro en Strade Bianche: Día para ver al ciclista mexicano

Tras lograr el segundo puesto en el Giro de Italia el año pasado, Isaac del Toro se sentirá como en casa en la Toscana durante la Strade Bianche, el sábado 7 de marzo.

Isaac del Toro en Strade Bianche: Hora y canal para ver al ciclista mexicano

A partir de las 3:40 horas, tiempo del centro de México, se correrá la Strade Bianche, con Isaac del Toro en la competencia.

Hasta el momento no se ha confirmado la transmisión de la segunda carrera de Isaac del Toro en la temporada 2026.

Evento: Strade Bianche

Fecha: Sábado 7 de marzo

Horario: 3:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toscana italiana

Transmisión: Por confirmar

Recorrido carrera Strade Bianche (ESPECIAL)

Perfil de la Strade Bianche que correrá Isaac del Toro

La edición 20 de la Strade Bianche se disputará sobre 201 kilómetros a las afueras de Siena, en la Toscana italiana.

Serán 14 tramos de tierra y un final con las subidas a Colle Pinzuto o Via Santa Caterina.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) es el último vencedor de la prueba en 2024 y 2025.

Favoritos en el Strade Bianche: