El fin de semana del GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con la carrera de este domingo 21 de septiembre, en la que Max Verstappen resultó ser el ganador.

Max Verstappen no cedió terreno en el GP de Azerbaiyán 2025, confirmando que su ritmo sigue marcando diferencia dentro de la Fórmula 1.

George Russell volvió a mostrar consistencia en un Mercedes que empieza a recuperar terreno. Por su parte, Carlos Sainz sorprendió al colarse en el tercer sitio con Williams, resultado que significó un impulso inesperado para la histórica escudería.

Los Ferrari, en cambio, vivieron otro fin de semana discreto. Lewis Hamilton y Charles Leclerc no encontraron el ritmo suficiente y apenas lograron entrar en los puntos con un octavo y noveno lugar.

THE TOP 10 IN BAKU 👀



A sensational result for Sainz and some stellar drives from Antonelli, Lawson and Tsunoda 👏👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z2cHQ8Sff8 — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

McLaren decepciona en el GP de Azerbaiyán 2025

McLaren llegó al GP de Azerbaiyán 2025 con la etiqueta de favorito, pero el fin de semana terminó siendo más complicado de lo esperado.

Los problemas comenzaron en la clasificación, donde la escudería no logró colocar a sus monoplazas en posiciones cómodas de salida para la carrera del GP de Azerbaiyán 2025.

El gran golpe para el equipo fue el abandono prematuro de Oscar Piastri. El líder del campeonato de pilotos se vio envuelto en un incidente en la primera vuelta que lo dejó fuera de competencia sin posibilidad de recuperación.

Lando Norris, por su parte, sostuvo una batalla constante en la zona media de la parrilla, pero la falta de ritmo del auto impidió un mejor resultado. Finalmente, cruzó la meta en séptima posición.

Carlos Sainz consigue su primer podio con Williams

Carlos Sainz volvió a saborear el podio, ahora con los colores de Williams en el GP de Azerbaiyán 2025.

El piloto español, que comenzó una nueva etapa en su carrera tras salir de Ferrari, logró instalarse entre los tres primeros en el GP de Azerbaiyán 2025.

El último recuerdo de Sainz en un podio databa del GP de México 2024, donde incluso levantó el trofeo como ganador y siendo esta la última victoria de Ferrari, hasta el momento.

Más allá del resultado personal, este podio representa también un impulso para Williams en su búsqueda por volver a ser protagonista.